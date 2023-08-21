30. Altın Koza Film Festivali'nin jürisi açıklandı

Bu yıl 30'uncusu düzenlenecek Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışmaları jüri üyeleri belli oldu.

Adana'da 18-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı.

Ödüllerin artırıldığı festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda “en iyi film” 500 bin liralık ödülün sahibi olacak.

Altın Koza Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak filmleri, Ömer Faruk Sorak başkanlığında, oyuncu Bennu Yıldırımlar, oyuncu Cezmi Baskın, yazar ve senarist Murat Uyurkulak, yapımcı Nefes Polat, kurgu yönetmeni Özcan Vardar, görüntü yönetmeni Özgür Eken, akademisyen Prof. Dr. Senem Erkılıç ve sinema yazarı, Sinematek Film Program Koordinatörü Senem Erdine’den oluşan jüri heyeti değerlendirecek.

SİYAD En İyi Film Ödülü'nü belirleyecek sinema yazarları jürisi Övgü Gökçe, Yeşim Burul ve Talip Ertürk’ten oluşuyor. Film Yönetmenleri Derneği tarafından verilecek Film-Yön En iyi Yönetmen Ödülü'nün jürileri ise, Ceylan Özgün Özçelik, Emre Kayış ve Mahmut Fazıl Coşkun olacak.

Belgesel Film Yarışması'nda yarışacak filmleri ise; belgesel film yapımcısı Coşkun Aral; yapımcı, yönetmen ve yazar Cengiz Özkarabekir; yönetmen, akademisyen, Belgesel Sinemacılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kurtuluş Özgen; yönetmen Mustafa Ünlü; yapımcı, yönetmen, Belgesel Sinemacılar Birliği kurucu üyesi Dr. Semra Güzel Korver’in yer aldığı jüri değerlendirecek.

Uluslararası Kısa Film Yarışması jürisinde akademisyen Prof. Dr. Bülent Çaplı, oyuncu Feride Çetin, Uluslararası Burgas Film Festivali Direktörü Emil Ovanesov ve yönetmen İlker Savaşkurt yer alırken Öğrenci Kısa Film Yarışması jürileri, yönetmen ve oyuncu Barış Atay, Diyarbakır Kısa Film Festivali Direktörü Serhat Gönen ve yönetmen, yapımcı Vuslat Saraçoğlu olacak.

Adana Kısa Film Yarışması’nda yer alacak filmleri ise akademisyen Bülent Özkam, oyuncu Mine Çayıroğlu ve yönetmen, oyuncu Savaş Satış’tan oluşan jüri değerlendirecek.

Toplam 1 milyon 285 bin TL değerinde ödül dağıtılacak festivalde Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışması kategorilerinde yarışacak filmler önümüzdeki günlerde açıklanacak. Festival kapsamında ayrıca; dünya sinemasından seçkiler, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler de yer alacak.