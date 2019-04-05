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  3. 05 Nisan 2019 13:58

61 yaşındaki Zerrin Özer evleniyor

61 yaşındaki başarılı şarkıcı Zerrin Özer, kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle yakın zamanda nikah masasına oturacak. Kır düğünü yapmayı planlayan Özer, gelinlik de giyecek.

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Güçlü sesiyle adından söz ettiren başarılı şarkıcı Zerrin Özer, Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına özel açıklamalarda bulundu.

Kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle evlilik kararı alan Zerrin Özer, verdiği röportajda düğününün detaylarından bahsetti.

"SAHİ BİR ŞEY YAŞIYORUZ LEKE OLMASIN"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Özer, ilişkisini neden gizli tuttuğunu şöyle açıkladı: "İlişkimiz güzel gidiyor. Oda ben de pek dışarı çıkmayı sevmiyoruz görünmek yerine kendi bünyemizde yaşamayı tercih ediyoruz. Kendi aramızda nişan yaptık. Söylem ve olumsuz konuşmalardan dolayı görünmek istemiyorum sahi bir şey yaşıyoruz ve leke olmasını istemiyorum."

"KIR DÜĞÜNÜ YAPARAK GELİNLİK GİYECEĞİM"

Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan Zerrin Özer, düğün detaylarını da anlattı. Özer, "Kır düğünü gibi bir şey olabilir. Çok sade ve cici bir gelinlik giyebilirim. Yaş farkına takılmıyoruz oda bende." dedi.


 
 

zerrin özer , evlilik
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