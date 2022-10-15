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  3. Acı haber sahnede geldi! Ünlü sanatçı konseri yarıda kesti

Acı haber sahnede geldi! Ünlü sanatçı konseri yarıda kesti

Acı haber sahnede geldi! Ünlü sanatçı konseri yarıda kesti

Isparta'da sahne alan halk müziği sanatçısı Ahmet Şafak, Bartın'daki maden ocağında patlama meydana geldiğini öğrenince konseri yarıda kesti.

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğünde dün akşam 18.15'te bir patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Isparta'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla sahne alan sanatçı Ahmet Şafak, Bartın'daki felaketi öğrenince konserini yarıda kesti.

YAŞADIĞI ÜZÜNTÜYÜ PAYLAŞTI
Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Ahmet Şafak sevilen şarkılarını seslendirdi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sahneye çıkarak Şafak'tan Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazası nedeniyle konserin devam etmemesi ricasında bulundu. Bunun üzerine Ahmet Şafak, konseri yarıda bırakarak kazada hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Başkan Başdeğirmen de kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Etiketler ısparta ahmet şafak konser bartın
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