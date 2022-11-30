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Acun Ilıcalı'dan Derya Uluğ'un dekoltesine sansür

Acun Ilıcalı'dan Derya Uluğ'un dekoltesine sansür
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, şarkıcı Derya Uluğu ve Ali Koç ile fotoğrafını paylaştı. Ilıcalı'nın, ünlü şarkıcının göğüs dekoltesini sansürlemesi dikkat çekti.

Güçlü sesi ve yorumuyla adından söz ettiren Derya Uluğ, dün akşam Adana'da düzenlenen Fenerbahçe gecesinde sahne aldı. Etkinliğe Acun Ilıcalı ve Ali Koç da katıldı. Etkinliğe Acun Ilıcalı ve Ali Koç da katıldı. Sevilen şarkılarını okuyan Uluğ, gecede 100. Yıl Marşı'nı okudu, Koç ve Ilıcalı da Fenerbahçe bayrağı salladı.

GÖĞÜS DEKOLTESİNİ SANSÜRLEDİ
Sosyal medya hesabından günlük hayatından kareleri paylaşan Acun Ilıcalı, gecede Ali Koç ve Derya Uluğ ile bir araya gelince paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ilıcalı'nın paylaşımındaki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü isim, fotoğraftaki Derya Uluğ'un göğüs dekoltesini alkış emojileriyle sansürledi.

Etiketler acun ılıcalı derya uluğ dekolte ali koç sansür
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