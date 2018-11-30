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  3. 30 Kasım 2018 23:23

Acun Ilıcalı'nın eski eşi isyan etti

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz kendisiyle ilgili çıkan haberlere isyan etti.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi isyan etti
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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz kendisiyle ilgili asılsız iddialara isyan etti. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasının ardından ilk defa konuşan Zeynep Yılmaz 'Sustuğum halde söylediğim iddia edilen hayali cümlelerden yoruldum' dedi.
 
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasının ardından, Ilıcalı'nın eski eşi ve iki çocuğunun annesi Zeynep Yılmaz ilk defa suskunluğunu bozdu. Hakkında çıkan haberlere isyan eden Zeynep Yılmaz, Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

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'ACUN ÇOCUKLARIMIN BABASIDIR'

Zeynep Yılmaz açıklamasında, 'Sustuğum halde söylediğim iddia edilen hayali cümlelerden, bana atıf yapılan haberlerden, sosyal medyada gerek işimle gerekse güncel yaşamımla alakalı bir gönderme aranmasından, her insan gibi mutluysam gülmemden, üzgünsem somurtmadan anlamlar çıkarılmasından yoruldum. Gündemde ki konularla ilgili hiç bir açıklama yapmadım, yorumda bulunmadım ve bulunmayacağım. Acun çocuklarımın babasıdır. Onun mutlu olması kızlarımız için önemlidir. Başka da söyleyeceğim bir şey yoktur. Herkesin buna saygı duyması ve anlayışlı olmasını rica ederim' ifadelerini kullandı.

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