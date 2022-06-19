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Acun Ilıcalı'yı hiç böyle görmediniz! Genç sevgilisiyle geldi, takım elbise giydi

Acun Ilıcalı'yı hiç böyle görmediniz! Genç sevgilisiyle geldi, takım elbise giydi

Futbolcu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan, Katre Yırtıcı ile dünya evine girerken düğüne Acun Ilıcalı'nın takım elbisesi damga vurdu.

Futbolcusu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan uzun zamandır aşk yaşadığı Katre Yırtıcı ile evlendi. Düğünden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Okan Turan'ın düğününe genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile katılan Acun Ilıcalı dikkat çekti.

Genellikle siyah t-shirt giymesiyle bilinen Acun Ilıcalı düğün için takım giydi. Acun Ilıcalı ve sevgilisinin şıklığı sosyal medyada gündem oldu.

 Acun Ilıcalı'nın takım giydiğini görenler "Ben şok", "Çağla Acun'u değiştirmiş" gibi yorumlarda bulundu.

"BENİ MUTLU EDİYOR"
Acun Ilıcalı katıldığı bir programda ilişkisi hakkında "Beni mutlu ediyor. sağ olsun. Düşünceli, nazik ve çok zeki de buluyorum bu arada. Aynı dili konuştuğumuzu düşünüyorum. Herkesle çok yüksek iletişim kurabilen birisi de değilim. Onun tatlı dilli ve değişken muhabbetlere açık olması ve kendini geliştirmesi çok mutlu ediyor beni" demişti.

Etiketler acun ılıcalı arda turan takım elbise
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