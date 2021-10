Adele rekorla döndü! Easy On Me YouTube'u salladı

İngiliz şarkıcı Adele, uzun süre ara verdiği müzik dünyasına geri döndü. 5 yıl sonra yayınladığı ilk şarkısıyla rekor kırdı.

2016’da yayınlanan Water Under The Bridge’den bu yana ilk Adele şarkısı olan Easy On Me, iTunes’un İngiltere ve ABD listesine ilk sıradan giriş yaptı. Şarkı, şimdiden Apple Music’in ABD’deki en çok dinlenen dördüncü şarkısı oldu.

Easy On Me, Spotify’da ise platformun bir gün içinde en çok dinlenen parça unvanının sahibi oldu. Şarkının video klibi de YouTube’da 1 günde 47 milyondan fazla kez izlendi.

Easy On Me, Adele'in 19 Kasım’da yayınlanacak yeni albümü 30’da yer alan şarkılardan biriydi. 33 yaşındaki şarkıcı Easy On Me çalışmasını müzikseverlerle önceden buluşturmuştu.