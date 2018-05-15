Adriana Lima aşka geldi

Yazar Metin Hara, önceki gün manken sevgilisi Adriana Lima'nın Anneler Günü'nü instagram'da kutladı.

Metin Hara, geçtiğimiz yazdan beri aşk yaşadığı Adriana Lima'nın Anneler Günü’nü sanal âlemde kutladı. 'Bülbülü Öldürmek' romanın kahramanlarından Atticus’un "Ben sihre inanmam dedi küçük çocuk. Yaşlı adam gülümsedi. Onu gördüğünde sen yapacaksın" sözlerini İngilizce yayımladı.

Brezilyalı modelden yanıt gecikmedi: ‘Sihre nasıl inanamazsınız? Kendi varlığınız büyüden geldiği için mi? Ben gözlerimi kapatıp kalbini takip ediyorum."