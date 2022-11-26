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Ajda Pekkan'dan çok sert tepki: ''Beni mecbur etmeyin''

Ajda Pekkan'dan çok sert tepki: ''Beni mecbur etmeyin''
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Süperstar Ajda Pekkan, Konya'da hayvan bakımevinde bir görevlinin köpeğe kürekle vurarak katletmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Pekkan, "Zulüme engel olmak için yürümeye mecbur bırakmayın" dedi.

Konya'daki hayvan bakımevinde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak katlettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Süperstar Ajda Pekkan, konuya sessiz kalamadı. Geçen günlerde ameliyat olan Pekkan, iyileşme sürecinde olduğunu ancak gerekirse onlar için yürüyeceğini belirtti. 

Süperstar "Bu iyileşme dönemimde beni; sokak hayvanlarına yapılan eziyetlere ve barınaklardaki zulüme engel olmak için yürümeye mecbur bırakmayın. Onlar için yaparım" dedi.

Ajda Pekkan'dan çok sert tepki: ''Beni mecbur etmeyin''

Etiketler ajda pekkan köpek katliamı istan katliam vahşet
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