  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 28 Eylül 2019 10:58

Aleyna Tilki: ''Artık benim de defom var''

Şarkıcı Aleyna Tilki instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda vücuduna dövme yaptırdığını paylaştı. Tilki dövmesini "Artık benim de defom var" sözleriyle paylaştı.

Aleyna Tilki: ''Artık benim de defom var''
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Genç yaşta şarkıcılık kariyerinde başarılı adımlarla ilerleyen Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından genç takipçileriyle paylaşımlarda bulunuyor. Kimi zaman yazdığı şarkı sözlerini hesabından paylaşan Tilki, kimi zaman da bir hız treninde çekilmiş görüntülerini deprem benzetmesi yaparak paylaşıyor.

DÖVME YAPTIRDI

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda yaptırdığı ilk dövmesini gösterdi. Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı görüntüde koluna dövme yaptırdığını gösteren Tilki, bu yeni gelişmeyi “Artık benim de defom var” notuyla duyurdu.

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
dövme , aleyna tilki , defo
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM