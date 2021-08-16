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Aleyna Tilki'nin annesine yorum yağdı: ''Sütyen giyseydin...''

Aleyna Tilki'nin annesine yorum yağdı: ''Sütyen giyseydin...''

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Of tabelası altında verdiği poz ile sosyal medyada gündem oldu.

Yaptığı cesur paylaşımlarla kızı Aleyna Tilki'nin zaman zaman önüne geçen Havva Öztel her karesini sosyal medyadan paylaşıyor. Zaman zaman kızlarını zaman zaman bikinili hallerini zaman zaman da gezdiği yerleri paylaşan Havva Öztel şu sıralar Karadeniz gezisi yapıyor.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak Of tabelası altından pozunu paylaşıp " Of’luyum demiş miydim? Of’lu Tellioğlu, hemi de oğlak" yorumunda bulundu.

Öztel'in göbek üstü tercihinin yanında göğüs uçlarının belli olması da hayranlarının dikkatini çekti.

 

Havva Öztel'in paylaşımına "Of ki Of!" yorumlarının yanında "Bari sütyen giyseydin", "Sütyen seçimin yanlış" gibi yorumlar da geldi.

Etiketler aleyna tilki annesi sütyen
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