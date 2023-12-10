Aleyna Tilki'nin menajeri Haluk Şentürk sesizliğini bozdu

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin menajeri Haluk Şentürk sessizliğini bozdu. Şentürk, "Çabamı yanlış yorumlamasını toyluğuna veriyorum. Aleyna kendi kendisinin katili" dedi.

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin menajeri Haluk Şentürk, Tilki'nin açıklamaları sonrası konuştu.

Müge Dağıstanlı'ya sözlerin hedefinde kendisinin olduğunu ifade eden Şentürk, "Bunu gerçekle ilgili bir çekincem olmadığı için rahatlıkla söylüyorum. Sebebine gelince; iki hafta önce bir Avrupa turnesi başladı. Grupta 20'ye kadın sanatçı bulunuyor. Aralarında menajerlerini yürüttüğüm isimler var. Aleyna'nın ifadesinin aksine kadroda onun da yer alması için çok çaba harcadım. Bu çabamı yanlış yorumlamasını toyluğuna veriyorum. Ne ben, ne de çalıştığım sanatçılar onun önünü kesmek, işini bozmak için çaba ya da vakit harcayamayız" dedi.

"Suçlama, küfür ve el hareketi cahilliğinden!" ifadelerini kullanarak Tilki'nin çok özel bir yetenek olduğunu söyleyen Şentürk, "Kariyerini yönetemiyor ve saçmalıyor. Paylaşımlarına, mesajlarına dikkat etmezse daha çok üzülür. Bu ülkenin yapısına saygı duyacak. Büyüklerine karşı edepli davranacak. Nankör olmayacak. Bir de 'Ölmemi istiyorlar' demiş. Öldürmek mi? Aleyna kendi kendisinin katili!" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Tilki, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şarkı söylemesinin engellenmeye çalışıldığını belirterek sektöre ve organizatörlere isyan etmişti. Tilki, mesajında "Beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar" demişti.