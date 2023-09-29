  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Altın Portakal Film Festivali Jüri Başkanı Demet Akbağ istifa etti

Altın Portakal Film Festivali Jüri Başkanı Demet Akbağ istifa etti

Altın Portakal Film Festivali Jüri Başkanı Demet Akbağ istifa etti
Güncelleme:

Altın Portakal Film Festivali'nin jüri başkanı Demet Akbağ, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılan, KHK’lilerin anlatıldığı ‘Kanun Hükmü’ belgeseli tepkiler üzerine tekrar seçkiye alındı. Bu kez de Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi. Bunun üzerine sansür geri geldi ve film yeniden çıkarıldı.

 Belgesel ilk çıkarıldığında festivalin jüri başkanı Demet Akbağ da görevden çekildiğini açıklamıştı. Belgeselin seçkiye geri alınmasının ardından göreve dönen Akbağ, dün akşam festival yönetimi yeniden geri adım atınca bir kez daha görevinden ayrıldığını duyurdu.

“GÖREVİMDEN AYRILIYORUM”

Akbağ’ın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama şöyle:

“Bir hafta boyunca sinema konuşmak ve sinemayla iç içe olmak için kabul ettiğim jüri başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Yaşanan iletişim sorunları, kriz yönetiminin yapılamaması ve ismimin dahil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım.”

BAKAN ERSOY: TAVRIMIZ NET

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Altın Portakal Film Festivali’ne kısaca değinmek istiyorum. Bu konuyla ilgili en başından beri bakanlığımızın tavrı çok net. Bakanlık olarak kültür ve sanatın her daim destekçisiyiz ancak sanatın gücü kullanılarak terör örgütü propagandası yapılmasına, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılmasına da son derece karşıyız.”


Etiketler Altın Portakal Film Festivali Jüri Başkanı Demet Akbağ Altın Portakal Film Festivali Jüri Başkanı Demet Akbağ altın portakal film festivali jüri istifa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
50 bin TL'lik iPhone kuyruğu! Geceden sıraya girdiler
Dolar'dan bir rekor daha geldi, altın güç kaybediyor
''Cumhurbaşkanlığı'nın kaç aracı var'' sorusuna tepki çeken yanıt
Yabancı uyruklu gıda teröristine suçüstü! Üretimhane değil çöplük
TV'de yayınlanan Bergen filmi olay oldu! Farah Zeynep Abdullah özür diledi
İstanbul'da sağanak kabusu! İstinat duvarı araçların üzerine çöktü
Benzine yine yeniden zam geliyor!
Selin Ciğerci Türkiye'yi terk ediyor
Paşayeva'nın cenazesinde dikkat çeken detay! Tabutun üzerine serildi
Sayıştay belirledi: Mülteci paraları İslami oyunlara gitmiş!