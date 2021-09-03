  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Aşı karşıtı Yıldız Tilbe'ye kötü haber

Aşı karşıtı Yıldız Tilbe'ye kötü haber

Aşı karşıtı Yıldız Tilbe'ye kötü haber

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda aşı karşıtı açıklamalarda bulunan Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs konseri aşı olmadığı için iptal edildi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 6 Eylül itibariyle konser ve etkinlik alanlarına katılacak kişilerin aşı ya da PCR testi yaptırmasının zorunlu hale getirildi. 55 yaşındaki ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla aşıya ve PCR testine karşı olduğunu açıkladı.

Tilbe'nin 18 Eylül'de Kıbrıs'ta vereceği konseri test olmayı kabul etmediği için iptal edildi.

18 Eylül'de Kıbrıs'taki bir otelde vereceği konserin de iptal edildiği ileri sürüldü.

Yıldız Tilbe’nin aşı karşıtı ifadeleri kamuoyunda tepki çekmişti. Tilbe aşı ve PCR testi ile ilgili yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum. Allah'ın dediği olur. İsteyen aşı olur istemeyen olmaz bu insanın tercih hakkıdır. Tüm yasaların kanunların üstündedir. İnsanın kişilik hakları dokunulmazdır. Konsere gidenlere PCR zulümden başka bir şey değil. Sinemada film izlemek için seyahat için PCR testi yapmak zulümdür. Ben kendi konserime giderken PCR testi olacağım, olmam ki. PCR da aşı da olmayacağım, çalışmam yasaklanacak mı, çalışamayacak mıyım? Benden uzak durun gerçekten."

 

Etiketler yıldız tilbe aşı aşı karşıtlığı konser
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
1915 Çanakkale Köprüsü'nün son hali görüntülendi
Sedat Peker paylaştığı son video'ya kendisi bile şaşırdı
8 yıllık özlem bitti! Leyla ile Mecnun geri döndü
Bakan Soylu'nun sigorta şirketi hacklendi
WhatsApp'ta büyük skandal! Kişisel verilerinizi izinsiz paylaşmış
23 ilimiz için sağanak sel, yıldırım ve dolu yağışı alarmı!
Miss Turkey 2021 adayları açıklandı! İşte birbirinden güzel adaylar
Enflasyon açıklandı, Eylül 2021 kira zam oranı belli oldu
Mahalleler arası ulaşımı sağlayan kule asansör hizmete açıldı
Ankara-Sivas hızlı tren açılışı 7. kez ertelendi