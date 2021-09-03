Aşı karşıtı Yıldız Tilbe'ye kötü haber

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda aşı karşıtı açıklamalarda bulunan Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs konseri aşı olmadığı için iptal edildi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 6 Eylül itibariyle konser ve etkinlik alanlarına katılacak kişilerin aşı ya da PCR testi yaptırmasının zorunlu hale getirildi. 55 yaşındaki ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla aşıya ve PCR testine karşı olduğunu açıkladı.

Tilbe'nin 18 Eylül'de Kıbrıs'ta vereceği konseri test olmayı kabul etmediği için iptal edildi.

18 Eylül'de Kıbrıs'taki bir otelde vereceği konserin de iptal edildiği ileri sürüldü.

Yıldız Tilbe’nin aşı karşıtı ifadeleri kamuoyunda tepki çekmişti. Tilbe aşı ve PCR testi ile ilgili yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum. Allah'ın dediği olur. İsteyen aşı olur istemeyen olmaz bu insanın tercih hakkıdır. Tüm yasaların kanunların üstündedir. İnsanın kişilik hakları dokunulmazdır. Konsere gidenlere PCR zulümden başka bir şey değil. Sinemada film izlemek için seyahat için PCR testi yapmak zulümdür. Ben kendi konserime giderken PCR testi olacağım, olmam ki. PCR da aşı da olmayacağım, çalışmam yasaklanacak mı, çalışamayacak mıyım? Benden uzak durun gerçekten."