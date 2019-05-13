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  3. 13 Mayıs 2019 10:30

Athena Gökhan'dan dikkat çeken bir paylaşım daha

Ekrem İmamoğlu'na verdiği destek sebebiyle yandaşların hedefi olan Athena Gökhan sosyal medyayı 'amacı dahilinde' kullanmaya devam ediyor. Sevdiği müzik grubunu paylaşan Gökhan Özoğuz kendisine 'terörist' diyenlere isyan etti.

Athena Gökhan'dan dikkat çeken bir paylaşım daha
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31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak AK Parti'nin itirazları sonrasında Yüksek Seçim Kurulu tarafından mazbatası elinden alınan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları yüzünden eleştirilen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz Twitter üzerinden yeni bir açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu'na yönelik destek mesajları için kendisini "terörist" ilan eden takipçilerine tepki gösteren Gökhan Özoğuz, "Milletçe iyice delirdik" dedi.

İşte Gökhan Özoğuz'un o paylaşımları:

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