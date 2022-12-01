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  3. Athena, Grup Yorum şarkısını yeniden yorumladı

Athena, Grup Yorum şarkısını yeniden yorumladı

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Athena grubu, sosyal medyadan Grup Yorum’un “Haklıyız Kazanacağız” adlı eserini yeniden yorumladığını duyurdu. Grubun açıklamasına göre eser, yarın dijital platformlarda olacak.

Athena grubu, Grup Yorum’un “Haklıyız Kazanacağız” adlı eserini yeniden yorumladı.

Gökhan Özoğuz’un solisti olduğu grubun sosyal medya hesaplarından “'Haklıyız Kazanacağız' Bu Cuma tüm dijital platformlarda!” notuyla yayınlanan videoya göre Athena, Grup Yorum'un “Haklıyız Kazanacağız” marşını yeniden yorumlayarak seslendirdi.

 

Etiketler grup yorum athena haklıyız kazanacağız
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