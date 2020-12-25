Atilla Taş'ın ''çıplak arama'' isyanı

'FETÖ'nün medya yapılanması' soruşturması kapsamında hüküm giyip yıllarca cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen şarkıcı Atilla Taş, son dönemde gündemde olan "çıplak arama" tartışmalarına dahil oldu.

Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Taş, çıplak arama iddialarının yalan olmadığını vurgulayarak "Kardeşim ben Alkatraz da mı yattım hapsi? Bal gibi de çıplak arama yapıldı bana da! Bir iç çamaşırıyla kaldık! Onu da silkelettiler! Az delikanlı olun be!" ifadelerini kullandı.

Taş, ilk olarak Eylül 2016'da tutuklanmış, Ekim 2017'de Silivri Cezaevi'nden tahliye edilmişti. Mart 2018'de "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan üç yıl bir ay 15 gün hapis cezası verilen Taş, cezasının infazı için Kasım 2018'de ikinci kez tutuklanmıştı. Taş, geçtiğimiz yıl Şubat ayında da denetimli serbestlik hükümleri kapsamında tahliye edilmişti.



