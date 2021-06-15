Bade İşçil'den aşı randevusu isyanı

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Bade İşçil, kendisine aşı randevusu çıkmadığını belirterek ''Ben oyuncu değil miyim?'' diyerek sitem etti.

Başarılı oyuncu Bade İşçil, önceki gün Nişantaşı'nda köpeği Mösyö'yü gezdirirken görüntülendi. Kendisine çıkmadığı için koronavirüs aşısı olmadığını belirten oyuncu, sosyal medyada yayınlaşmaya başlayan aşı karşıtlığıyla ilgili de konuştu.

"BANA AŞI ÇIKMADI ŞÜPHEYE DÜŞTÜM"

Ünlü oyuncu, Sağlık Bakanlığı'nın sanatçıları aşı takvimine eklediğini ancak henüz kendisine aşı çıkmadığını söyledi. "Acaba ben oyuncu değil miyim? Şüpheye düştüm" sözleriyle kendisine aşı çıkmamasına sitem eden oyuncu, ayrıca sosyal medyada aşı karşıtlarının yazdıkları yorumlarla insanları şüpheye düşürdüklerini söyledi.

"AŞI İÇİN HER GÜN SİSTEME BAKIYORUM"

Aşı karşıtı olmadığını da söyleyen İşçil "Evet bizim sektöre aşı çıktı ama henüz bana çıkmadı, her gün sağlık bakanlığının sistemine girip bakıyorum. Acaba ben oyuncu değil miyim? Bana henüz piyango vurmadı. Biraz da akışına bıraktım. Kısmetse nasipse artık olacağım. Bizim sektörümüz de daha rahatlar insanlar gönül rahatlığıyla setlere gider" şeklinde konuştu.