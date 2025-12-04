Bahçeli ile görüşüp fotoğraf çektiren ünlü şarkıcıdan eleştirilere dikkat çeken yanıt

"Uzaylı" lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nun MHP lideri Bahçeli ile makamında yaptığı görüşmede çektirdiği fotoğraffa gelen eleştirilere yanıtı çok sert oldu.

Ünlü sanatçı Mustafa Topaloğlu MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettim. Samimi ve dostane sohbeti için kendisine teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Ancak Topaloğlu bu ziyaretle ilgili olarak sosyal medyadan hiç beklemediği kadar tepki ve eleştirilere maruz kalınca bir video yayınlayarak dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Topaloğlu eleştirilere yanıt vererek "Ben yıllardır devlet büyüklerimizle görüşüyorum, görüştüm; rahmetli Özal, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit... Beni acımasızca eleştirdiniz gerek yok ki... Ben sizler için 40 yıldır iyi dileklerde bulunuyorum. Beni karıştırmayın eleştirirken biraz insaflıca..." dedi.

Şarkıcı "Biz sanatçılar, toplumun ortak sevgisiyiz. Şahsımda hata aramak günahların en büyüğü olur. Hepinize saygılıyım" ifadelerini kullandı.