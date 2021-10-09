''Banu Parlak öldü'' iddiası ortalığı karıştırdı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın öldüğü iddiası sosyal medyaya karıştırdı. Gözyaşları içinde açıklama yapan Parlak, ''Işıklarda beklerken aracıma saldırdılar. Avukatımla gerekli şikayetleri yapacağız'' dedi.

Yıllar önce aracında çektiği videolarla tanınan fenomen Banu Parlak'ın kişisel Instagram hesabından "Sevgili Banu Parlak haince bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir" paylaşımı yapıldı.

Kısa sürede içinde telefonunun çalındığı ve paylaşımın sahte olduğu ortaya çıkan Parlak, video yayınlayarak başına gelenleri anlattı.

"ARACIMA SALDIRIP TELEFONUMU ÇALDILAR"

Parlak, gözyaşları içinde çektiği videoda "İş yerimden çıktığımda kim olduğunu bilmediğim kişiler tarafından ışıklarda beklerken aracıma saldırdılar ve telefonumu aldılar. Kim olduklarına dair hiçbir bilgim yok. Şimdi avukatımla birlikte gerekli şikayetleri yapacağız. Annem de dahil olmak üzere herkes perişan olmuş. Telefonum ve hattım yok. Gerekli açıklamaları yapacağım" dedi.