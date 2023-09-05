Barbie filminden bir rekor daha

Barbie filmi, 21 Temmuz’da vizyona girdiği günden beri rekor kırmaya devam ediyor. Film, yılın en çok gişe hasılatı elde eden filmi oldu.

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filmi rekora doymuyor.

"Oppenheimer" ile 21 Temmuz’da vizyona giren film, 2023 yılının en çok hasılat elde eden filmi oldu.

“Süper Mario Kardeşler Filmi” adlı yapımı geride bırakan Barbie, tüm dünyada 1 milyar 36 milyon dolar hasılat elde etti. "Süper Mario Kardeşler Filmi" 1 milyar 35 milyon dolar kazanmıştı.

Barbie, Warner Bros.'un en çok gişe hasılatı elde eden filmi oldu. Hollywood sinemasının pek çok önemli yapımına imza atan şirketin en çok gişe hasılatı elde eden filmi Harry Potter serisinin son filmi “Harry Potter: Ölüm Yadigarları Bölüm 2” idi. Film, son Harry Potter filmini geride bıraktı.

Barbie filmi, açılış hafta sonunda 155 milyon dolar kazanarak 2023 yılının en iyi açılışını yapan filmi oldu.

Filmi aynı zamanda, Yönetmen Greta Gerwig'e dünya çapında gişede bir canlı aksiyon filminin en çok hasılat yapan kadın yönetmeni unvanını kazandırdı.