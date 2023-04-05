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Barbie filminden yeni fragman geldi

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İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın da kadrosunda yer aldığı Barbie filminden yeni fragman geldi.

Senaryosunu Greta Gerwig ve Noah Baumbach'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Greta Gerwig'in üstlendiği "Barbie" filminin ikinci fragmanı izleyici ile buluştu.

Başrollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling'in yer aldığı filmde, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Alexandra Shipp, Connor Swindells, Will Ferrell, Michael Cera, Issa Rae, Hari Nef, America Ferrera ve Kingsley Ben-Adir gibi oyuncular rol alıyor.

21 Temmuz 2023'te vizyona girmesi beklenen film, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan Barbie'nin yaşadığı fantastik dünyadan dışlanması anlatılıyor.

 

Etiketler barbie film fragman barbie filmi barbie filmi fragmanı
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