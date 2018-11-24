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  3. 24 Kasım 2018 14:49

''Ben çok kavgacı bir kadınım''

Şarkıcı Elif Kaya, önceki gece 1453 Maslak Çukur Club'ta muhteşem bir performansa imza attı.

''Ben çok kavgacı bir kadınım''
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Sahneye mini şortun üzerinde giydiği kırmızı elbise ile çıkan Elif Kaya, güzel sesinin yanı sıra sahnedeki danslarıyla da büyüledi.

Bir ara kendisini dinlemeye gelen sevenlerine seslenen şarkıcı, "Ben çok kavgacı bir kadınım, bence bütün kadınlar kavga etmeyi sever" sözleriyle mekanda soğuk rüzgarlar estirerek, yeni doğabilecek bir polemiğin fitilini ateşledi.

Programın sonlarına doğru hareketli parçalar tarcih eden Elif Kaya, "Bu gece burada kimsenin yerinde durmasını istemiyorum. Bu soğuk havada içinizi şarkılarımla ısıtacağım" diyerek hayranlarına takıldı.

Milliyet

kadın , elif kaya , kavgacı
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