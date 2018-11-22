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  3. 22 Kasım 2018 16:53

Beren Saat Netfilix dizisi için rol arkadaşını seçti

Netflix Türkiye'nin duyurduğu dizide oynayacak olan Beren Saat rol arkadaşını kendi seçti.

Beren Saat Netfilix dizisi için rol arkadaşını seçti
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Beren Saat ekranlara Netflix ile dönüyor! Netflix Türkiye'nin duyurduğu haberden sonra Beren Saat'in hayranları çok sevinmişti! Beren Saat rol arkadaşını da kendi seçti!
 
Netflix Türkiye, sosyal medya hesabından ikinci orijinal dizinin yolda olduğu bilgisini verdi. Dizide Beren Saat başrolde olacak! Beren Saat’li yeni dizi dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerle buluşacak.

Rol arkadaşını kendisi seçen Saat, Mehmet Günsür ile Krallar Kaybederse internet dizisinde rol alacaklar...

Netflix, paylaştığı video ile The Crown'da Kraliçe Elizabeth, House of Cards'ta Claire Underwood, Maniac'ta Annie, La Casa de Papel'de Tokyo, GLOW'da Ruth Wilder ve Marvel's Jessica Jones'ta ismiyle müsemma Jessica Jones gibi karakterleri anımsatarak, Beren Saat’e “Güçlü kadınların arasına hoşgeldin” mesajını paylaştı.

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