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  3. 19 Temmuz 2020 15:44

Berfu Yenenler'den ailesiyle mutluluk pozu

2015 Miss Turkey 4'üncü güzeli Berfu Yenenler, oyuncu eşi Eser Yenenler ve oğlu Kuzey ile çekildiği aile pozunu "Her baktığımda gerçekliğimize hayran kalıyorum" notuyla paylaştı.

Berfu Yenenler'den ailesiyle mutluluk pozu
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Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, 2019 yılının haziran ayında evlendi. Çiftin bebekleri Kuzey ise ekim ayında dünyaya geldi.

25 yaşındaki Berfu Yenenler, ailesiyle geçirdiği keyifli anları takipçileriyle de paylaşıyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Yenenler, bu kez eşi ve oğlu ile verdiği pozunu, "Gerçekliğini, duygularını kaybetmiş, her şeye rağmen bir o kadar gerçek bir o kadar güçlü... Her baktığımda gerçekliğimize hayran kalıyorum" ifadeleriyle yayınladı.

 
Berfu Yenenler'in paylaşımı kısa sürede 60 binden fazla beğeni aldı.

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