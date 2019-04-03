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  3. 03 Nisan 2019 17:26

Berna Laçin pazardan paylaştı: Yarım kilosu 10 lira

Oyuncu Berna Laçin pazar fiyatları hakkında sosyal medyadan sitem etti.

Berna Laçin pazardan paylaştı: Yarım kilosu 10 lira
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Oyuncu Berna Laçin pazar fiyatlarıyla ilgili olarak attığı tweetle pazarın pahalılığına sitem etti.

Oyuncu Berna Laçin twitter hesabından yaptığı paylaşım ile pazardaki meyve-sebze fiyatlarına sitem etti.

Çıktığı pazar alışveriş sonrasında hesabından 'Şimdi Göksu'daki manavla konuşuyorum da kimse kilo ile almıyormuş artık 2 biber 3 salatalık diye tane ile… Bu arada dolmalık biberin de kilosu 20 TL, sorunca ‘yarım kilo 10 lira’ dedi.' satırlarını paylaşan Laçin böylelikle pazarın da nabzını tuttu.

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