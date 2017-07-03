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  3. 03 Temmuz 2017 16:58

''Beş parasız klip çektim''

2013 yılında Murat Boz ile yaptığı düet sonrası müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Oğuz Berkay Fidan yeni single çalışmasıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor.

''Beş parasız klip çektim''
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2013 yılında Murat Boz ile düet yaptığı 'Olmuyor' isimli çalışmasıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Oğuz Berkay Fidan, Garaj müzik etiketiyle müzik kariyerinin 4'üncü single çalışması 'Burası Yanıyor' ile sevenlerinin karşısına çıktı.

Oğuz Berkay Fidan'ın 'Burası Yanıyor' şarkısı, yayınlandığı ilk dakikadan itibaren sosyal medyada dikkati çekti. Fidan’ın, eski aşkına gönderme yaptığı şarkının söz ve müziği Halil İbrahim Ceylan’a, düzenlemesi ise Osman Çetin’e ait.

Tatil için gittiği Los Angeles’ta yakın arkadaşı Seçkin Tombak ile birlikte 'Burası Yanıyor'a klip çeken genç şarkıcı, çekimlerin bir kısmını Hollwyood’ta 'NCIS:LOS ANGELES' isimli ünlü filmin setinde gerçekleştirdi.

 Video klip çalışmalarının çok yüksek ücretlerde çekildiğini dile getiren Oğuz Berkay Fidan, yönetmenliğini yaptığı yeni klibi hakkında, "Şarkının klibini geçtiğimiz ay arkadaşlarımla tatil için gittiğimiz Amerika seyahatimizde çektik.  ‘Hollywood’ ta gezinirken bir anda karar verdik. Elimizdeki Fotoğraf makinesiyle çekimlerimizi tamamladık. Yani beş para vermeden klibi çektik. Benim için ilginç bir deneyim oldu" şeklinde konuştu.

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