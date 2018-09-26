Bill Cosby'e 10 yıl hapis

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Montgomery İdare Mahkemesi'nde pazartesi günü başlayan ve iki gün süren nihai duruşmada, uzun süredir devam eden yargılamaya son noktanın konuldu.

Cosby davasının yeniden gündeme gelmesi ise birçok kişi tarafından #Metoo (ben de) hareketinin başarısı olarak değerlendiriliyor.

Zira ABD'de geçen yıl başlayan ve kısa sürede dünya geneline yayılan hareket, sosyal medyada kadınların uğradıkları cinsel tacizleri kamuoyu ile paylaşmasının ardından çok sayıda cinsel istismarın gün yüzüne çıkmasını sağlamıştı.

Nisan ayında yapılan yargılamada, 81 yaşındaki oyuncu 2004 yılında eski basketbolcu Andrea Constand adlı kadına karşı üç kez cinsel tacizden suçlu bulunmuştu.