Bir Zamanlar Çukurova dizisi final yapıyor

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final tarihi belli oldu. Dizi, 27 Mayıs 2021'de ekranlara veda edecek.

Vahide Perçin’in Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrılmasının ardından Kerem Alışık’ın da diziden ayrılacağı açıklandı.

Show TV’de yayınlanacak yeni bir dizide başrolü Kerem Alışık’ın oynayacağı ve oyuncunun 2 hafta içerisinde diziden ayrılacağı kaydedildi.



