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  3. 23 Kasım 2020 11:18

Bir Zamanlar Çukurova dizisi final yapıyor

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final tarihi açıklandı. Dizi 3. sezonunda, 27 Mayıs 2021 Perşembe günü final yapacak. Reytinglerde üst sıralarda yer alan dizi, tek sezon olarak planlanmıştı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi final yapıyor
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final tarihi belli oldu. Dizi, 27 Mayıs 2021'de ekranlara veda edecek.

Vahide Perçin’in Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrılmasının ardından Kerem Alışık’ın da diziden ayrılacağı açıklandı.

Show TV’de yayınlanacak yeni bir dizide başrolü Kerem Alışık’ın oynayacağı ve oyuncunun 2 hafta içerisinde diziden ayrılacağı kaydedildi.
 
 

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