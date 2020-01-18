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  3. 18 Ocak 2020 15:38

Birce Akalay'dan Kalben'e: ''İyi ki sevgilim oldun''

Şimdilerde Babil dizisi kadrosunda izlediğimiz oyuncu Birce Akalay, şarkıcı dostu Kalben ile çekilmiş bir selfiesi üzerinden onun doğum gününü kutladı.

Birce Akalay'dan Kalben'e: ''İyi ki sevgilim oldun''
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Geçen yıl 7 Kocalı Hürmüz oyunu ile sahneye çıkan ve büyük beğeni alan Birce Akalay, yeni sezonla birlikte Babil adlı dizinin kadrosuna dahil oldu. Sevenleriyle birlikte sosyal medya hesabı üzerinden iletişim kuran güzel oyuncu bu defa hesabını bir doğum günü kutlaması için kullandı.

Yakın dostu şarkıcı Kalben ile çekilmiş bir selfiesini Instagram hesabının hikaye kısmından kullanan Birce Akalay, fotoğrafın üzerine: “İyi ki doğdun, sevgilim oldun! Kuş konsun kalbine, Kalp Hanım!” notunu düştü.

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