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Birliktelikleri olay olmuştu! yaş küçük sevgilisinden ayrıldı

Birliktelikleri olay olmuştu! yaş küçük sevgilisinden ayrıldı

47 yaşındaki Oscar Ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, 4 yıldır birlikte olduğu 25 yaşındaki manken Camila Morrone ile yollarını ayırdı.

Kendinden yaşça küçük genç sevgilileriyle tanınan ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, 4 yıldır birlikte olduğu manken Camila Morrone ile yollarını ayırdı.

ABD’nin ünlü magazin dergisi People, çiftin dört yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldığını aktarırken, ayrılığın sebebi ise kamuoyu ile paylaşılmadı.

47 yaşındaki DiCaprio ile 25 yaşındaki Morrone en son 4 Temmuz haftasında birlikte görülmüştü. ABD medyası çiftin bir süredir aralarının iyi olmadığını aktarırken Mayıs ayında DiCaprio ile Morrone’nin hararetli bir şekilde tartıştığını da öne sürdü.

Leonardo DiCaprio daha önce arasında büyük yaş farkının olduğu Bar Rafaeli, Blake Lively ve Nina Agdal gibi isimlerle de birlikte olmuştu.

Etiketler Leonardo DiCaprio Camila Morrone aşk ayrılık
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