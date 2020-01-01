Blu TV'nin yeni dizisi Alef'ten ilk tanıtım

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’in paylaştığı, May Prodüksiyon tarafından BluTV ve FX için hazırlanan, yeni dizi “Alef”in ilk tanıtımı yayınlandı.

Ödüllü yönetmen Emin Alper’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Alef’, diziseverleri mistik bir polisiye bilmeceyi çözmeye davet edecek. 2020 yılının ilk yarısında yayınlanması planlanan dizinin senaryosu da Emre Kayış tarafından kaleme alındı.

Sekiz bölümlük polisiye dizi, İstanbul Boğazı’nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alıyor.

Dizi, 2020 yılında BluTV ve FX’te aynı anda ekranlara gelecek.