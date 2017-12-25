İsrail gözaltına alınan iki Türk hakkında kararını verdi
İsrail gözaltına alınan iki Türk hakkında kararını verdi
AB'ye büyük şok ! Bir ülke daha referanduma gidiyor
AB'ye büyük şok ! Bir ülke daha referanduma gidiyor
Yeni asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
Yeni asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
Moskova'da otobüs faciası ! Yayaların arasına daldı
Moskova'da otobüs faciası ! Yayaların arasına daldı
Böylesi yok ! Milli Piyango çıksa bile satın alamazsınız
Böylesi yok ! Milli Piyango çıksa bile satın alamazsınız
Piyasalar şokta ! Dolarda son 2 ayın rekoru kırıldı
Piyasalar şokta ! Dolarda son 2 ayın rekoru kırıldı
Yemek kartı komisyonlarına düzenleme geliyor
Yemek kartı komisyonlarına düzenleme geliyor
Ev kirasından bıkınca bakın ne yaptılar
Ev kirasından bıkınca bakın ne yaptılar
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 25 Aralık 2017 16:37

Bülent Ersoy ateş püskürdü !

Bir restoran çıkışı görüntülenen Bülent Ersoy restoran sahibine tepki gösterdi.

Bülent Ersoy ateş püskürdü !
A+ A-

Yemek çıkışı görüntülenen Bülent Ersoy, "Bozuk etleri yedirdiler bana. Resmen kokuyordu." diyerek restoran sahibine ateş püskürdü.

 Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, önceki gün Etiler'de bir kebapçıda görüntülendi. Çıkışta moralinin çok bozuk olduğunu söyleyen diva, mekanda yediği etin koktuğunu iddia ederek mekan sahibine ateş püskürdü.

"MORALİM ÇOK BOZUK"

Mekan çıkışında objektiflere yansıyan Ersoy, "Moralim çok bozuk, bana kokmuş etleri yedirdiler. Yani böyle bir şey olamaz. Etler resmen kokuyordu!" dedi. Mekanda böyle bir durum yaşadığına üzülen diva "Burada böyle bir şey nasıl olur?" diyerek bağırmaya başladı.

restoran , bozuk et , bülent ersoy
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM