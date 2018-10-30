Bülent Ersoy: Beni taciz eden kişinin kafayı yemesi lazım

"Ben hiç bir şey bilmiyorum ama hadiseler Arda'nın agresifleştiğini gösteriyor. Bu konu hakkında yorum yapma ya da eleştirme anlamında değil." diyen Bülent Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

Zaten yorum yapılmaya gerek olmayan hareketler bunlar. Arda Turan çok efendi ve çok kaliteli bir çocuktur. Çocuğun üzerine çok gidiliyor.

Şöhret çok ağır bir yük,omuzlarda kambur yaratır onu taşımak zordur. Arda Turan'da bu kadar yükü taşıyamayabilir. Bunlar da genç çocuklar, olur olmaz bir şeyler söylenince yorumlar yapılınca bir şekilde kendilerini kaybediyorlar. Sinir sistemleri laçka oluyor olay bu şekilde zuhur ediyor."

Bülent Ersoy, "Özlem Ada Şahin'in yerinde olsaydınız, size bir erkek taciz etseydi o anda eşinize söyler miydiniz, yoksa saklamayı mı tercih ederdiniz?" sorusuna Bülent Ersoy: "Benim durum değerlendirmesi yapabilmem için orada bulunmam gerekir. Ama ben hadisenin içerisinde olmayarak gazetelerden okuduğum bilgilerle iki erkeği karşılıklı getirmemeyi yeğlerdim. Sonra evinize gidince olayı anlatırım" açıklamalarında bulundu.

'KİM BENİ TACİZE GELİR, KENDİ TACİZ OLUR GİDER'

"Bülent Ersoy hiç taciz uğradı mı?" sorusuna ise Diva'dan bomba cevap geldi. Bülent Ersoy taciz sorusuna "Yok canım hangi kuvvet beni tacize gelir, kendi taciz olur gider. Beni taciz eden kişinin kafayı yemesi lazım." dedi.

'Hiç taciz ettiniz mi?' sorusuna da cevap veren Bülent Ersoy "Ben de hiç kimseyi taciz etmedim. Zamanında beraber olduğum insanlar dahi hep mesafeli olmuşumdur" dedi ve ekledi:

"Bir gün evliyim yatıyoruz, kocam yan tarafta yatıyor. Ben ayrı yataklarda yatıyorum, hiçbir zaman birisi bana değsin istemem. El teması vıcık vıcık işleri sevmem. Kocam 'Elini getir' dedi. Ona "Aaa çek elini uyuyorum görmüyor musun" dedim. O da bana "Ya Bülent onu yapma bunu yapma, ben ne yapacağım Allah aşkına" dedi.'