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  3. 01 Mart 2021 11:00

Bülent Ersoy'a olay sözler: ''Erkek oldun, kadın oldun, insan olamadın''

Şarkıcı Yusuf Güney, 450 bin TL ödeyerek 55 tilkinin kürkünden yapılan paltoyu satın alan Bülent Ersoy'a ''Erkek oldun, kadın oldun ama insan olamadın'' diyerek tepki gösterdi.

Bülent Ersoy'a olay sözler: ''Erkek oldun, kadın oldun, insan olamadın''
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Bülent Ersoy'un 450 bin TL ödeyerek satın aldığı paltosunda, 55 tilki kürkünün kullanılması sosyal medyada gündem oldu. Tepkilerin odağı haline gelen Ersoy'a en sert tepkilerden biri de şarkıcı Yusuf Güney'den geldi.

"VİCDANIN YOK"
Sosyal medya hesabından Bülent Ersoy'un kürklü fotoğrafını paylaşan Güney, "Erkek oldun, kadın oldun, solist oldun, assolist olsun, zengin oldun, sultan oldun ama bir insan olamadın Bülent Ersoy. Para senin, zevk senin. Vicdanın yok, alıyorsun. Marifetmiş gibi paylaşmasan olmaz mı" ifadelerini kullandı.

Bülent Ersoy'un kürk sevdası bitmiyor! Servet ödediBülent Ersoy'un kürk sevdası bitmiyor! Servet ödedi

 

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