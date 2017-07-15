Burcu Esmersoy, Aslışah Alkoçlar'ı istemedi

Acun Ilıcalı ile eylül ayında St. Tropez'de nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı'nın bekarlığa veda partisi önceki akşam Mikonos'ta başladı. Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Subaşı'yı bu mutlu gününde yalnız bırakmayan Burcu Esmersoy, pariye Aslışah Alkoçlar'ın gelmesini istemedi.

Esmersoy'un bunu isteme nedeninin ise Esat Yontunç'la birlikte olduğu dönemde sevgilisini Alkoçlar'a kaptırması olduğu idia edildi.

Esmersoy'dan veto yiyen Alkoçlar, yine de dün apar topar Mikonos'a gitti. Yakın dostlarıyla özel jete atlayıp soluğu Komşu'da alan sosyetik güzelin, Subaşı'nın partisine katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.