Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz boşandı

Burcu Esmersoy, 15 Ağustos’ta İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açmıştı. Davanın dilekçesinde tarafların fikren ve ruhen anlaşamadığı, bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ifade edildi. Mahkemece hazırlanan tensip tutanağında, çiftin 2 Aralık’ta boşanacağı belirtildi.

Ancak Esmersoy ve Berk Suyabatmaz tekrar mahkemeye başvurarak boşanma tarihinin daha erkene alınmasını talep etti. Mahkeme, talebi kabul ederek duruşma tarihini 6 Eylül olarak belirledi.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre İstanbul 13. Aile Mahkemesi’nde dün sabah görülen duruşmaya Esmersoy ve Suyabatmaz avukatlarıyla katıldı. Esmersoy, hakimin “Boşanmak istiyor musunuz?” sorusu üzerine “Boşanma konusunda anlaştık. Mal paylaşımı, maddi-manevi tazminat ve nafaka talebimiz yoktur” dedi.

Suyabatmaz da “Boşanma sonrasında birbirimize karşı dava açmayacağız, maddi ya da manevi talepte bulunmayacağız” diye konuştu. Mahkeme, tarafların boşanmalarına karar verdi.