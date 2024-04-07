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Can Yaman’ın El Turco dizisinden ilk fotoğraf geldi

Can Yaman’ın El Turco dizisinden ilk fotoğraf geldi
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Ay Yapım’ın Macaristan’da çektiği ve başrolünde Can Yaman'ın rol aldığı El Turco dizisinden ilk fotoğraf yayınlandı.

Can Yaman’ın Yeniçeri Hasan Balaban’ı canlandırdığı 'El Turco' dizisinin çekimleri Macaristan'da başladı. Yaman’ın afiş çekiminden bir karesi paylaşıldı. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Orhan Yeniaras’ın 'El Turco– 2. Viyana Kuşatması’nın Bilinmeyen Yönleri' kitabından yola çıkılarak İngilizce çekilen 6 bölümlük dizinin senaryosunu ise Kerem Deren yazdı. Ay Yapım’ın imza attığı, Uluç Bayraktar’ın yönettiği dizinin görüntü yönetmenliğini Tolga Kutluay yapıyor. 

 Kerem Çatay’ın yıl sonunda yayınlanacağını açıkladığı dizi, 1683 yılında Osmanlı İmparatorluğu‘nun Viyana’yı kuşattığı yıllarda Yeniçeri askeri Hasan Balaban ağır yaralı halde İtalya’nın Moena kabasına sığınmasıyla başlıyor. 

Etiketler el turco can yaman ilk fotoğraf fotoğraf
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