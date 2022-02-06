Cem Yılmaz'dan ekonomik kriz için olay yaratacak ironi: ''Ya hırsızdır, ya deli!''

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Türkiye'deki ekonomik dar boğaz için dikkat çeken bir açıklama yaparak Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli” dedi.

Komedyen Cem Yılmaz, Türkiye’de yaşanan ekonomik krize yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Twitter hesabından görüşlerini paylaşan Cem Yılmaz, “Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli” tespitinde bulundu.

Yılmaz, ekonomik krizi reddedenlere de ironik ifadelerle tepki göstererek, “’Otomobil Avrupa’da bu kadarken bizde niye bu kadar’ diyosun , ‘E var ki alıyon’ diyo… Lan hersey bu kadar pahalı olmasa sen de alıcan” ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz’ın yaptığı 3 tweetlik kriz değerlendirmesi şu şekilde:

“Eskiden şey vardı , ödediğiniz vergiler size yol, su, elektrik olarak geri dönüyor !! Birçok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti dönen yok seferinden. Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır ya deli. İyi günler.

Otomobil Avrupada bu kadarken bizde niye bu kadar diyosun , “E var ki alıyon” diyo …lan hersey bu kadar pahalı olmasa sen de alıcan. Herseyi simit üzerinden konuşmaktan zaten şüphelenmek lazım. “ Bari simit pahalı olmasın “ diye ideal mi olur. Peh !

İşine bak Ceeam ! Bakıyorum zaten kurumlar vergimi gecen hesapladık da o yüzden konuşuyorum…yoksa biz de mi “Simit çok pahalı yaa “ diyip sıramızı savalım mı ? Memleket diyorum …zengin …zengin ! Yalnızca bizim haberimiz yok ! Misal hava 32 derece hissedilen 18 gibi düşün.”