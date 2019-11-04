Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya açıklaması

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı, usta komedyenin güzel oyuncu yüzünden Samyeli'den ayrıldığı iddia edilmişti.
Ünlü komedyen, hafta sonu gittiği kitap fuarında gazetecilerin kendisine yönelttiği soruyu yanıtladı.
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile aşk haberlerini net bir şekilde yalanladı.
46 yaşındaki oyuncu, muhabirin "Defne Hanım'dan ayrıldınız. İsminiz Serenay Sarıkaya ile anılıyor" sözlerine, "Hayır, bu haberlerin gerçekliği yoktur" karşılığını verdi.
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