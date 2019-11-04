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  3. 04 Kasım 2019 13:54

Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya açıklaması

Yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşayan Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin ilişkisinin bittiği iddiası, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Cem Yılmaz, hakkında çıkan aşk haberleri ile ilgili olarak suskunluğunu bozdu.

Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya açıklaması
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Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı, usta komedyenin güzel oyuncu yüzünden Samyeli'den ayrıldığı iddia edilmişti.

Ünlü komedyen, hafta sonu gittiği kitap fuarında gazetecilerin kendisine yönelttiği soruyu yanıtladı.

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile aşk haberlerini net bir şekilde yalanladı.

46 yaşındaki oyuncu, muhabirin "Defne Hanım'dan ayrıldınız. İsminiz Serenay Sarıkaya ile anılıyor" sözlerine, "Hayır, bu haberlerin gerçekliği yoktur" karşılığını verdi.

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