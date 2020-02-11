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  3. 11 Şubat 2020 12:48

Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya sorusuna cevap

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açan Cem Yılmaz, muhabirlerin yeni ilişkisiyle ilgili sorularını ti'ye aldı.

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Defne Samyeli ile yollarını ayıran Cem Yılmaz, genç oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Önceki gün Atina'da Sarıkaya ile görüntülenen Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

"ÇOK ŞAHANE BİR HAYATIM VAR"
Reklam yüzü olduğu akaryakıt firmasının tanıtımı için verilen davete katılan Cem Yılmaz, mekanın önünde kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının muhabirlerine açıklama yapan Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında "Çok şahane bir hayatım var. Atina tatilim çok güzel geçti" dedi.

YAŞ FARKI SORULARINI TİYE ALDI
Serenay Sarıkaya ile arasında 18 yaş fark bulunan Cem Yılmaz, muhabirin "İbrahim Selim'in programına katıldığınızda Jennifer Lawrence için "küçük kalır" demiştiniz ama Serenay Sarıkaya ile Jennifer Lawrence arasında 1 yaş fark var" diye hatırlatması üzerine gülümseyerek "Nüfus müdürlüğünden mi?" diye espri yaptı. Keyifli olduğu gözlenen Yılmaz, "Bu güzel sorular için teşekkür ederim" diyerek muhabirlerin yanından ayrıldı.

Serenay Sarıkaya'dan aşk itirafıSerenay Sarıkaya'dan aşk itirafı

Cem Yılmaz'dan magazincilere Serenay Sarıkaya fırçasıCem Yılmaz'dan magazincilere Serenay Sarıkaya fırçası

 

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