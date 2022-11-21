Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'den kaza sonrası ilk açıklama

Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Begüm Öner kazada yaralanan eşi Ceyhun Fersoy ve diğer arkadaşlarının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

“Baş Belası” adlı tiyatro oyunu için turneye çıkan ekibin son durağı Çorum'du.

Oyuncuların içinde bulunduğu minibüs Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden TIR’a çarptı. Feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Hemen hastaneye kaldırılan yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Bakan Koca, Baş Belası ekibinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Bir açıklamada kazada yaralanan Ceyhun Fersoy’un oyuncu eşi Begüm Öner’den geldi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Öner konuşmakta güçlük çekti. Mesaj atanlara teşekkür eden ünlü oyuncu:

“Herkese çok teşekkür ediyoruz, merak ediyorsunuz biliyoruz. Ceyhun iyi, Melis iyi, Sergen de iyi olacak. Kaybettiğimiz arkadaşlarımız var maalesef… Diğer yaralı arkadaşlarımız da iyiye gidiyor. Olabildiğince hafif hasarla atlatmaya çalışacağız. İyi olacağız inşallah.” dedi.