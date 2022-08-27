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Cezaevine giren Gülşen'in ilk isteği ortaya çıktı

Cezaevine giren Gülşen'in ilk isteği ortaya çıktı

İmam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen'in, cezaevi yönetiminden kitap istediği öğrenildi.

İmam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilen şarkıcı Gülşen'in ilk isteği ortaya çıktı.

GÜLŞEN İÇİN KANTİN AÇTIRILDI

Normal şartlarda cezaevine gelenlerin ilk günlerini geçirdikleri karantina koğuşuna koyulması gereken şarkıcı, kendi isteğiyle, tek kişilik koğuşta kaldı. Gülşen’in cezaevine getirildiği saat mesai dışında olduğu için, kantin kapalıydı. Gülşen için kantin açtırıldı.

İŞTE GÜLŞEN'İN İLK İSTEĞİ

Gülşen’i cezaevinde geçirdiği ilk gecenin ardından sabah müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ve avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran ziyaret etti.

Avukatı aracılığıyla cezaevi yönetimine ilk dilekçesini de yazan şarkıcı, cezaevi kütüphanesini kullanmak ve kitap almak istediğini belirtti.

Müjde Ar: ''Gülşen'i içeri atmak topluma gözdağıdır''Müjde Ar: ''Gülşen'i içeri atmak topluma gözdağıdır''Magazin

 

Etiketler gülşen cezaevi
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