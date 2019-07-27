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  3. 27 Temmuz 2019 15:20

Ciciş Esra'dan cesur paylaşım

Cicişler olarak bilinen Ersoy kardeşlerden Esra Ersoy, göğüslerini şapkayla kapattığı tatil pozuyla sosyal medyayı salladı.

Ciciş Esra'dan cesur paylaşım
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Ciciş kardeşler olarak ünlenen ve sık sık skandallarıyla gündeme gelen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra Ersoy, paylaşımıyla yine olay oldu.

ÜSTSÜZ TATİL POZU
Bodrum'da tatilini sürdüren Esra Ersoy, cesur paylaşımıyla yeni şarkısının klip çekimine hazırlandığını duyurdu. Klibi için gün sayan Esra Ersoy, sosyal medya hesabından göğüslerini şapkayla kapatıp verdiği pozunu paylaştı.

Yaptıklarıyla sık sık magazin gündemine gelen Ciciş Esra'nın, "Cildimi yeni çıkacak olan single şarkımızın klibi için güneşten koruyorum. Beyaz tenim şarkıda geçiyor. Elimden geldiği kadar bronzlaşmamaya dikkat ediyorum" notuyla paylaştığı gönderisinebeğeni yağdı.

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