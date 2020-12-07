Çukur'da Kulkan Erdenet'i kimin oynayacağı belli oldu

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Çukur dizisi pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Çukur'da Cengiz Erdenet'in oğlu Kulkan Erdenet'i kimin oynayacağı merak konusu olmuştu.
Ay Yapım imzalı Çukur'un kadrosuna yeni bir isim dahil oluyor.
TV 100'de yer alan habere göre, haftalardır kimin canlandıracağı merak konusu olan Cengiz Erdenet'in oğlu Kulkan Erdenet rolüne Genco Özak'ın oynacağı öğrenildi.
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