Danla Bilic'e alınanan hediyenin fiyatı şoke etti

Kerimcan Durmaz, yakın arkadaşı Danla Bilic'e doğum günü hediyesi olarak ünlü bir takı markasının bilekliğini aldı. Durmaz, bileklik için 36 bin TL verdi.



Ünlü youtuber Danla Bilic, dün akşam 24'ncü yaş gününü kutladı. Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz da yakın arkadaşı Danla Bilic'in doğum günü partisine katıldı. Partiye Kerimcan'ın Danla için aldığı 36 bin TL'lik bileklik hediyesi damga vurdu.

Parti esnasında Kerimcan'ın hediyesini gören YouTuber Danla Bilic'in şaşkınlıktan ağzı açık kaldı.

Kerimcan, yakın arkadaşına yüksek fiyatlarıyla bilinen ünlü bir markadan bileklik hediye etti. Durmaz'ın aldığı bilekliğin değeri ise 36 bin 465 TL.