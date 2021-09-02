Defne Samyeli koronavirüse yakalandı

Spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli sosyal medya hesabından koronavirüs testi pozitif çıktığını açıkladı.

Defne Samyeli'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"COVID POZİTİF OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"

Samyeli paylaşımında, "Covid pozitif olduğumu öğrendim. Hastalıkla ilgili bir endişem yok; hafif kırgınlık, boğaz ağrısı ve ara sıra gelen öksürükle çok rahat başa çıkabiliyorum şimdilik" ifadelerine yer verdi.