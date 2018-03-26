Demet Akalın tarafını seçti ! ''Kusura bakmayın...''

Ünlü şarkıcı Demet Akalın son günlerde yaşanan Taksi-Ubertartışmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Akalın, "Kusura bakmayın ben taksiciyim" dedi.

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren Uber son zamanlarda taksicilerin yaptığı gösteriler ve buna karşı verilen tepkilerle sık sık gündeme geliyor. Şahan Gökbakar ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi ünlülerden sonra Demet Akalın da konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Niye ben bu Uber dayağına bir inanmadım! Kusura bakmayın ben taksiciyim, Uber kullanmıyorum eski kafalıyım, taksi içinde unuttuklarımı geri getirdi senelerce! Şimdi Uber geldi diye medeniyeti kabul etmeyeceğim" dedi.

Akalın kendisine gelen eleştirilerle ilgili olarak şunları söyledi: "Uber de olsun taksi de... Ünsüz, ünlü ne farkeder ben hissettiğimi yazdım. Bu işi doğru yapan şoförler ne olacak?"

Ünlü şarkıcı, "En az 10 tane plakan vardır " yorumuna da cevap verdi. Akalın "Ticarete kafam basmaz. Taksi plakası olan ben değilim! Ben ev alırım başka bir yatırımımda yok, olursa da gıda işi olur" ifadelerini kullandı.