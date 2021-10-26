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Demet Akalın'dan EDHO isyanı

Demet Akalın'dan EDHO isyanı

ATV'de günlerdir tanıtımı yapılan ve hayranları tarafından yeni sezonu merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. bölümünün yayınlanmamasına Demet Akalın'dan tepki geldi.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonunun ilk bölümünü bekleyen izleyiciler, dizinin yayınlanmadığını görünce şaşkınlığa uğradı. Yeni sezonda kadrosuna çok sayıda usta oyuncunun da dahil olduğu EDHO'nun 200. bölümü yerine Baba Parası isimli film yayınlandı. EDHO'nun neden son anda akıştan çıkarıldığı ve yayınlanmadığı ise açıklanmadı.

DEMET AKALIN DA İSYAN ETTİ!
Sıkı bir EDHO izleyicisi olan Demet Akalın da Twitter hesabından "EDHO başlamadı yine, niye?" şeklinde paylaşım yaptı.



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yayınlanmadı! EDHO hayranlarına yeni sezon şoku
Ünlü şarkıcı, bir takipçisinin “Oktay Bey’i arayıp sorsanıza” sözlerine “Bilmiyorlar” karşılığını verdi.

Etiketler edho isyan demet akalın
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