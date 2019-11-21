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  3. 21 Kasım 2019 01:19

Demet Akalın'dan ilginç tepki: ''Nusret de kasap''

'MasterChef' programını hiç kaçırmadan takip eden Demet Akalın, zaman zaman ekran başında yaptığı yorumlarla, yarışmadaki tartışmalara dahil oluyor. Akalın bu sefer de Masterchef Kıvanç’a tepki gösterdi.

Demet Akalın'dan ilginç tepki: ''Nusret de kasap''
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Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı 'MasterChef' dün akşam 50. bölümüyle ekranlara geldi. Dün akşamki bölümde eleme adayları belirlendi.

İşte bu anlarda oyunu kaybeden mavi takımın yarışmacıları Kıvanç Ermiş ve Yasin Obuz arasında tartışma yaşandı. Birbirlerini sevmeyen ikili, arasında tansiyon oldukça yükseldi. Bu tartışmaya televizyon başından Demet Akalın da dahil oldu. Kıvanç'ın Yasin'e "pilavcıya bak" demesi, şarkıcıyı çok kızdırdı.,

Akalın o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sen pilavcılara kurban ol, saygısız sensin. Ay nefret!" dedi.

 

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